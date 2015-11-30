Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджибеков: «Хочется побеждать чаще»

    Защитник «Анжи» Али Гаджибеков уверен, что его команда способна выбраться со дна турнирной таблицы, если будет показывать такой же футбол, как в матче с ЦСКА.

    «Эмоции положительные. Сыграли вничью с лидером, чемпионом. Хотя у ЦСКА в последних играх в Лиге чемпионов и в чемпионате дела не идут. Проигрывая после первого тайма, на второй мы вышли уже с другим настроением. Забили, могли забить еще. Конечно, есть горечь: хочется побеждать чаще. Нам сейчас очки очень нужны. Могли и сегодня добиться победы, были моменты во втором тайме. Но все равно ничья – положительный результат для нас.

    В раздевалке в разговор был, главный тренер настроил. И ребята все понимали, что первый тайм мы провели не лучшим образом. ЦСКА все контролировал. У нас была тактика – ловить на контратаках, и вся команда села в оборону. При счете 0:1 нам уже надо было атаковать, создавать моменты, которых в первом тайме мы практически не имели, поэтому во втором тайме вышли заряженными просто биться – за каждый мяч, за каждый кусок поля. Отсюда и результат.

    У нас ведь новая команда вступала в сезон. Где-то нам не везло, где-то мы допускали ошибки. Сейчас ребята уже сплотились, стали лучше друг друга понимать, и в последних наших играх это видно. Самое важное – не допускать нелепых ошибок сзади. И сейчас мы справляемся с этой задачей, поэтому появились результаты.

    Из нашей ситуации, конечно, нужно выбираться, и мы в состоянии из нее выбраться. У нас очень хорошая команда. Конечно, легких игр не будет. Но если на всех будем настраиваться так же, как на лидеров, очки придут, и мы выберемся из этой ситуации», – сказал Гаджибеков.

    Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги "Анжи" - ЦСКА закончился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2015 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4

      Писюнг 1 декабря 2015, 16:30

      Анжи поднимется. Ссаная кубань вылетит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Писюнг 2 декабря 2015, 09:10

      ПиздаБо л конченый, пиздуй в кишлак!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Джавдет78 30 ноября 2015, 18:06

      9 проигрышей ты че скажешь, если для тебя ничья это выигрыш

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 15:05

      Сука, как они смешны!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > С-Пб on-line 30 ноября 2015, 16:48

      Зато грустно было в Грозном)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Juve1897 30 ноября 2015, 17:23

      И такое бывает, главное верить в команду!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11