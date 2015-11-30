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    Фоменко: «Игроки высказывают недовольство, когда их заставляют играть в прессинг»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко считает, что сейчас нет ни одной команды, которая готова играть «первым номером» весь матч.

    «Любой тренер прежде всего играет на результат. Не забывайте, что у клубных тренеров есть 24 часа в сутки для работы. У тренеров сборных всего двое суток перед контрольной игрой, и четверо суток – перед официальной. В клубе люди играют практически одним составом длительное время, а в сборную они приезжают немного по другим принципам.

    Между слов ребята высказывают недовольство, когда мы их заставляем выполнять упражнения на прессинг. С вашей точки зрения команда играет «первым номером» с прессингом, правильно? Мы готовим их через работу. Если работа не ведется в этом направлении, результата не будет. Мы много раз говорили, что нет ни одной команды, которая весь матч играет «первым номером», - рассказал Фоменко.

    Напомним, что сборная Украины вышла в финальный турнир Евро-2016 через стыковые матчи, в которых переиграла сборную Словении по сумме двух встреч.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    30.11.2015 12:32
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