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    Ари: «Я не выпрашиваю место в сборной России»

    Нападающий «Краснодара» Ари не собирается выпрашивать свое место в сборной России.

    "Капелло сам со мной связался. Спросил, интересно ли мне получить российский паспорт. Для меня это было и остается основной целью. Я ждал, пока футбольная федерация оформит все документы. Но Капелло из сборной России ушел, и на этом все остановилось. Если честно, не люблю говорить на эту тему: кому-то может показаться, что я выпрашиваю место в сборной. Это не так. Я просто играю, делаю свою работу. Я работаю, играю в футбол, чтобы реализовать свои мечты. Если одна из них не сбудется, ничего страшного. Я переживу», - сказал Ари.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.11.2015 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 30 ноября 2015, 15:03

      Достойно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      taben 30 ноября 2015, 11:53

      Уж лучше Ари, чем Кокорин.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > taben 30 ноября 2015, 12:35

      ...и Тарасо в

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > taben 30 ноября 2015, 14:38

      Это факт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Диктор 30 ноября 2015, 15:33

      Станет гражданином РФ-будет таким же

      1
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