«Рубин» - «Спартак». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 17-го тура РФПЛ на стадионе «Казань-Спартак» пройдет игра между казанским «Рубином" и московским «Спартаком».

В предыдущей встрече «Спартак» победил с минимальным преимуществом.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Спартак". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:15. Не пропустите!