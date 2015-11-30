«Краснодар» - «Ростов». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках РФПЛ на стадионе «Кубань» пройдет встреча между «Краснодаром" и «Ростовом».

Напоминаем, что первый матч нынешнего сезона с участием этих команд завершился нулевой ничьей.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Ростов". Комментатор - Владислав Журин. Начало в 19:00. Не пропустите!