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    «Динамо» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги состоится московское дерби: «Динамо» примет на «Арене Химки» «Локомотив».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Локомотив". Комментатор - Андрей Ерофеев. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2015 18:01
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