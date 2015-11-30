Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    На «Лужниках» началось сооружение нижнего яруса трибун

    На большой спортивной арене «Лужники» начался монтаж покрытия нижнего яруса трибун, сообщает департамент строительства города Москвы.

    «Трибуны обновленного стадиона «Лужники» будут представлять собой два яруса, расположенных под крутым углом. «Пояс» из 100 скай-боксов (лож повышенной комфортности) будет разделять эти два яруса. Каждый из ярусов трибун представляет собой сборно-железобетонную конструкцию, состоящую из 6 000 элементов. Все работы по монтажу трибун планируется завершить в январе 2016 года», — сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2015 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11