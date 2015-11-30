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    Тейшейра: «Никогда не думал, что буду королем»

    Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра доволен своим новым прозвищем «Король Алекс».

    «Мне, конечно, очень приятно, что меня так называют, и я с каждым разом пытаюсь улучшить свои показатели, когда появляется возможность. Король Алекс… Это очень весело! Никогда не думал, что буду королем. Я стараюсь помогать своей команде, важнее стать чемпионами, а потом уже и бить какие-то личные рекорды»,

    В последнем матче в рамках УПЛ "Шахтер" переиграл "Говерлу" со счетом 1:6.

    Источник: Terrikon

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    30.11.2015 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 12:42

      У вас за целый сезон только две полунапряжные игры с динамками, вот там и показывай чего ты стоишь! Пиздабо Л!

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