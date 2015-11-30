Тейшейра: «Никогда не думал, что буду королем»

У вас за целый сезон только две полунапряжные игры с динамками, вот там и показывай чего ты стоишь! Пиздабо Л!
Полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра доволен своим новым прозвищем «Король Алекс».
«Мне, конечно, очень приятно, что меня так называют, и я с каждым разом пытаюсь улучшить свои показатели, когда появляется возможность. Король Алекс… Это очень весело! Никогда не думал, что буду королем. Я стараюсь помогать своей команде, важнее стать чемпионами, а потом уже и бить какие-то личные рекорды»,
В последнем матче в рамках УПЛ "Шахтер" переиграл "Говерлу" со счетом 1:6.