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    Гамула: «Против нас играл один из лидеров РФПЛ»

    Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что против них сыграл очень сильный состав «Краснодара».

    «На итоговом результате сказалось несколько факторов. Во-первых, ребята не приспособились к полю. Мы тренируемся на синтетике, а играли сегодня на травяном газоне не лучшего качества. Поле не держало игроков, из-под их бутс все время вылетали куски дерна. Во-вторых, против нас выступал не дубль «Краснодара», а вторая команда, которая идет в числе лидеров второй лиги. Видно, что это боевой, обученный, хорошо физически готовый коллектив. Против такого соперника требовалось проявлять двойное усилие», - сказал Гамула.

    Источник: ФК «Ростов»

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    30.11.2015 09:22
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