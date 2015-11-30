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    Пономарев: «ЦСКА сделал все возможное для потери очков»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «армейцы» должны быть довольны ничьей в матче с «Анжи».

    «ЦСКА сделал все возможное для потери очков в этой игре. Возможно, это связано с травмами в каждой зоне: и в обороне, и в полузащите, и в атаке... Сейду Думбия в матче с «Анжи» был просто никакой. Видимо, он набегался или мешает та травма, из-за которой он некоторое время не играл. А так, армейцы сегодня молодцы, боролись и стремились к победе, но все в итоге закономерно. Будь на месте Виктора Васина в эпизоде с пропущенным мячом Сергей Игнашевич - защитник действовал бы иначе. Но все футболисты команды старались, ведь второе поражение подряд было бы несолидным результатом для такого клуба. Ничья - обидный результат, но сейчас этого достаточно.

    Что касается «Анжи», то они и в прошлом туре доставили неприятности одному из лидеров Премьер-Лиги, обыграв в гостях «Локомотив». Этот результат помог махачкалинцам поверить в свои силы, а недостаток класса игроки команды компенсируют беговой работой. Эта ничья для «Анжи» как победа», - сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    30.11.2015 09:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +387

      petlyra 30 ноября 2015, 12:33

      А Думбия и не будет играть после того как узнал, что его не выкупает ЦСКА. Просто непонятно зачем его вообще выпускают. Он для поднятия цены только в ЛЧ играть будет (т.е. только еще одну игру).А Набабкину про усталость вообще говорить неприлично.

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > petlyra 30 ноября 2015, 14:32

      Было бы кем заменить - заменили бы..

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra > FKulagin 5 декабря 2015, 04:02

      Замену можно не только покупать, но и готовить.

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > petlyra 24 декабря 2015, 17:03

      Ты это фанатам Зенита и Спартака скажи))

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 30 ноября 2015, 12:02

      Спартак, Локомотив, ЦСКА... Анжи стал грозой московских клубов.

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 30 ноября 2015, 10:37

      Хотелось бы узнать когда отличный в прошлом игрок будет объективно обсуждать проблемы ЦСКА.А,то они старались,они хотели...!Все пустое.Нужно называть вещи своими именами.В команде кризис:вратарь"дырка",защита "проходной двор",середины и нападения просто нет.Не хотелось называть тренера сборной "физруком",но это не далеко от истины.

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