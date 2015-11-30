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    Парфенов: «Для нас эта игра – точка отсчета»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поблагодарил болельщиков клуба за поддержку в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «Томи» (3:1).

    «Во-первых, хотел бы поблагодарить болельщиков, что в такую погоду они с нами до конца, как и родные футболистов. Игроки это чувствовали и перевернули игру. Выражаю им слова благодарности, так изначально нужно было играть. Мы подобное хотим видеть в каждом матче. Для нас эта игра – точка отсчета. Матч был важен для обеих команд, но наша команда больше хотела победить. Было много ошибок, надо проанализировать еще, не хочу сейчас говорить на эмоциях, лучшая эта игра под моим руководством или нет. Было важно победить, и с таким настроем удалось выйти из сложной ситуации», - сказал Парфенов.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    30.11.2015 08:23
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