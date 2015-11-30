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    Севидов: «Объединиться, как 300 спартанцев? А вы помните, как они закончили?»

    Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов посетовал на плохое финансовое состояние клуба.

    «У нас почти все живут на базе. 20 здоровых мужиков живут на базе, это проблема. Это уже серьезное бандформарование.

    Объединиться, как 300 спартанцев? А как спартанцы закончили, вы помните? А мне не очень хочется погибать», - цитирует Севидова Tribuna.com.

    Как сказал председатель правления Фонда социальной защиты футболистов и тренеров Украины Олег Печерный, «Металлист» принял от УЕФА 500 тысяч евро, но, вместо того чтобы погасить задолженности перед футболистами, вывел деньги в Москву в пользу владельца и президента «Металлиста» Сергея Курченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2015 08:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 ноября 2015, 13:21

      бандформарование??????????????
      ??

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 30 ноября 2015, 11:16

      опять РФ скажут виновата

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      Рейтинг: +22

      Igreks > Barsuk52 30 ноября 2015, 12:45

      Точнее мелкие подстылки РФ

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