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    Стукалов: «В этом отрезке было все – и взлеты, и падения»

    Главный тренер «Сибири» Борис Стукалов пожелал своей команде достичь поставленных задач.

    «Завершился продолжительный отрезок в первенстве, весенняя часть будет совсем короткой – 14 игр. Играть на стыках сезона очень непросто. В этом отрезке было все – и взлеты, и падения и у вашей команды, и у нашей. Я хочу пожелать и «Соколу», и «Сибири» достичь тех конкретных задач, которые поставлены перед клубами. Сегодня завершающая нота, и когда команда хозяев побеждает, болельщикам это всегда приятно. И ваши, и наши болельщики верят в команды, и мы будем стараться только для них, и чтобы футбол был краше», - сказал Стукалов.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    30.11.2015 07:37
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