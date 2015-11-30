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    Кононов: «Для Широкова игра - это жизнь»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал почему хочет пригласить в команду полузащитника "Спартака" Романа Широкова.

    – Широков в «Спартаке» и «Зените» – человек опальный. В «Краснодаре» ситуация обратная.

    – Я не могу сказать причину. У нас в клубе работа построена таким образом, чтобы каждый игрок чувствовал себя как дома, раскрепощено. Но и понимал при этом, где он находится. И какие задачи ставятся перед ним. Но в любом случае он чувствует заботу и уважение от тренера, сотрудников клуба. И это все подкрепляется и действиями президента, конечно. Если касаться Романа, то он чувствует эту поддержку, и она для него важна.

    – С ним контакт поддерживаете?

    – Редко, но поддерживаем.

    – Он не жаловался на происходящее?

    – Это не в его стиле. Он никогда не жалуется.

    – В качестве свободного агента его зимой ждут в «Краснодаре». Лично вы будете просить руководство о возвращении такого исполнителя?

    – Если Роман будет свободным агентом, то почему бы и нет? Буду разговаривать.

    – Перед игрой в Москве с ним общались?

    – Да, он тогда уже сказал, что не будет играть. И больше мы не говорили на эту тему.

    – И как он воспринял ситуацию лично, на ваш взгляд?

    – Конечно, он хотел сыграть, помочь клубу, в котором он находится. И для него игра – это жизнь.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.11.2015 06:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 30 ноября 2015, 16:32

      Судя по его игре - он умер

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