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    Пономарев: «Набабкин и Цауня не могут заменить основных игроков ЦСКА»

    Заслуженный мастер спорта СССР и бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча с «Анжи» (1:1) сказал, не ожидал спада в игре армейской команды, а потери очков связывает с большим количеством травмированных футболистов.

    «Мною спад ожидаем не был, к этому не было предпосылок, но большое количество игроков основы получили повреждения, а короткая скамейка ЦСКА не позволяет компенсировать отсутствие незаменимых футболистов. Выходят Кирилл Набабкин и Александр Цауня, но это не того уровня игроки, здесь беготней не возьмешь, нужно и голову к делу прикладывать. Такое количество потерь, безусловно, неожиданность со стороны "армейцев", - сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    30.11.2015 05:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 1 декабря 2015, 04:30

      так да, это не волфьсбург или МЮ у которых на замену выходят Шурле либо вундеркиды стоимостью по 30 лямов евро...не понимаю почему армейцев так гнобят за игры в ЛЧ........они делают что могут......ну не могут они под ЛЧ потратить на игроков 100-200 млн. евро как другие российские клубы.......

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      Рейтинг: +387

      petlyra 30 ноября 2015, 12:34

      О чем уже 2 года говорят, надо удлинять скамейку.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2015, 09:08

      Владимир, упущенное нагоним. Вперёд,ЦСКА!

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