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    Моуринью: «Коста должен ценить, что во всех играх выходил в старте»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал решение не выпускать на поле нападающего Диего Косту в матче 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «Мы оставляли в запасе капитана, Ивановича, Кэйхилла, который является вице-капитаном сборной Англии, Фабрегаса, Педро, Оскара, лучшего игрока сезона, Азара, поэтому Диего должен оценить то, что во всех этих играх он выходил в старте. Сегодня мы выбрали такую стратегию на матч и, как показала практика, не ошиблись. Если бы мы выиграли со счетом 1:0 или 2:0, нашу игру назвали бы превосходной. Конечно, ничья — более скромный результат, но я уверен, что нашу игру оценят по достоинству».

    С точки зрения физических кондиций у Диего все в порядке. Он ежедневно работает на тренировках и сохраняет позитивный настрой. Я не жду, что, оказавшись на скамье запасных, футболист начнет прыгать и петь от радости. Ни один топ-игрок не будет доволен тем, что останется в запасе, и это нормально. Отправляясь на разминку, Диего уже был готов вступить в игру. У нас с ним отличные отношения», - подчеркнул Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    30.11.2015 04:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 30 ноября 2015, 21:40

      "У нас с ним отличные отношения"

      Поэтому швырнул в тебя ?))))))

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