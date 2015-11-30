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    Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»

    Главный тренер «Металлурга» Анатолий Чанцев прокомментировал поражение в 16-м туре УПЛ от «Волыни» (1:9).

    «Хочу начать с того, что перед игрой ко мне подошел директор матча и передал, что звонил Кочетов ( один из функционеров ФФУ) и просил передать, что на матч поставлено 500 тысяч долларов.

    Я этого понять не могу. Для чего такое говорить?! При чем здесь команда? У меня лично ко всем полное доверие. Меня это возмущает. Возможно, кто-то другой определяет результат игры, а не мои футболисты.

    Относительно сегодняшней игры, то мы являемся заложниками ситуации, которая сложилась в клубе. На последней встрече владельцы заявили, что клуб все равно существовать не будет, он ликвидируется. Многие люди уже уволились из «Металлурга».

    Мы берем в команду основную игроков из дубля, некоторые из них даже не попадали ранее в дубль. Мы просто хотим доиграть достойно осеннюю часть.

    Власть нам помогает проводить матчи. Тем не менее, перед выездом в Луцк у нас отключили на базе электричество, поэтому задачей номер один было не заболеть моим игрокам. Критическая ситуация просто.

    Уровень 90 процентов игроков просто не соответствует уровню премьер-лиги. Конечно, 1:9 больно бьет по самолюбию. При нормальных условиях некоторые из них не были бы даже в списке на игру.

    У нас остался матч и Киеве и не знаю, как это все перенести», – сказал Чанцев.

    Источник: ФК «Волынь»

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    30.11.2015 04:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 30 ноября 2015, 16:36

      500 тыс.долларов!?о_0 Лучше бы угля закупили,а то ещё раньше подыхать начнут от морозов

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2015, 09:31

      Вот и вся украинская игра в мяч! очень жаль что всё проЁба нно!

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