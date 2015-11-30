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    Почетный болельщик «Локомотива»: «Баран помог Семину стать чемпионом»

    Почетный болельщик «Локомотива», доктор наук Демури Кертадзе считает, что команде не хватает лидера. Он также вспомнил, что помогло «железнодорожникам» осенью 2002 года обыграть ЦСКА в «золотом матче».

    – В нынешнем "Локомотиве" есть лидеры уровня Лоськова, Овчинникова, Евсеева?

    – К сожалению, таких бойцов я не вижу. Есть задатки лидерства у Тарасова, Самедова, Касаева. Но не более того. Лидер – это прежде всего стабильность. Кстати, именно ее отсутствие отличает нынешний "Локомотив" от того, который побеждал во времена Семина и Филатова.

    – С Юрием Павловичем давно знакомы?

    – Лет двадцать. Подружились, когда стали соседями. С того момента и заболел "Локомотивом".

    – По дружбе советы ему давать приходилось?

    – А как же! Один из них оказался по-настоящему золотым. Семин никак не мог обыграть возглавлявшего ЦСКА Газзаева. Осенью 2002-го "Локомотиву" предстоял решающий матч за чемпионство. Перед ним я предложил Палычу по старому обычаю на удачу зарезать барана. В день игры барашка привезли в Баковку. Четвероногий оказался на редкость капризным и упрямым – бегал по базе, визжал. Словом, наделал переполоха. Ребята в это время отдыхали перед матчем. Лоськов проснулся и давай возмущаться – через несколько часов игра, а вы ерундой занимаетесь! Ему стали объяснять – мол, на удачу это. Но капитан, ни в какую – гоните его в шею, я ни в какие приметы не верю! А вечером именно Димка единственный гол забил, который оказался золотым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2015 03:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 30 ноября 2015, 06:34

      Баран Кертадзе помог Лакамативу.

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      Рейтинг: +13

      Barcelona_loko 30 ноября 2015, 05:18

      Никак не мог обыграть возглаглавлявшего ЦСКА Газзаева???

      В 2002, в 17 туре 28 июля Цска проиграл Локомотиву и тренером там Газзаев был )

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