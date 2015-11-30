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    Кононов: «Можем спорить с Галицким по составу, но решение остается за мной»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

    – Игроки «Краснодара» признавались, что владелец клуба Сергей Галицкий после игры может подойти и сказать, что они сыграли сегодня плохо. С вами он такое себе может позволить?

    – Конечно.

    – И как воспринимаете замечания?

    – В рабочем порядке (улыбается).

    – Хорошо, но ситуацию подобную той, что случилась в «Спартаке» при невключении в состав Широкова, в вашем случае возможна?

    – Нет, я себе это даже не представляю. Все то время, что я работаю с Сергеем Николаевичем, у меня никогда не было подобного, чтобы он настаивал на появлении определенного игрока на поле или состава в целом.

    – У вас есть круг тем, на которые вы с ним не общаетесь?

    – Он со мной обо всем разговаривает, абсолютно на всем темы. Я об уже неоднократно говорил, что мы обсуждаем все, что только можно. И каждого футболиста, и тот состав, который я предполагаю. Он где-то может поспорить со мной. Но в любом случае решение по составу остается за мной.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.11.2015 03:34
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