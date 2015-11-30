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    Гранквист: «Однозначно обязаны побеждать «Ростов»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова».

    «Это дерби. Опять же, нам надо набрать в каждой этой встрече по три очка, чтобы в следующем году продолжать турнир в компании лидеров.

    «Ростов» действует от обороны. Все одиннадцать игроков находятся за линией мяча. Они делают ставку на контратаки. Поэтому в игре с ними нам необходимо соблюдать баланс между атакой и обороной.Надо быть очень внимательными, потому что «Ростов» очень серьезная команда. Надо играть в наш атакующий футбол, делать много перепасовок. Мы, конечно, посмотрим, какие козыри имеет наш соперник, но прежде всего, будем стараться навязать «Ростову» свою игру.

    Мы играем дома. Мы обязаны выигрывать. Здесь мы однозначно обязаны взять три очка", - сказал Гранквист.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.11.2015 03:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 ноября 2015, 18:28

      Вешайтесь))

      0
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      Рейтинг: +92

      taben 30 ноября 2015, 12:00

      Бердыев не проигрывает какому-то Краснодару. Прибавить в атаке и хозяева будут биты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 ноября 2015, 11:53

      Ростов победит!!!

      2
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      Рейтинг: +25

      Оззи 30 ноября 2015, 04:47

      Это понятно,что нужны очки...Но Ростову они нужны,возможно,даже больше...Они сейчас реальные претенденты на медали...Чем черт не шутит ))) Хотя,конечно,им будет сложно...

      4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Оззи 30 ноября 2015, 09:20

      А когда было легко? Надеюсь на победу Сельмаша! А Краснодару выигрывать у остальных клубов!

      3
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