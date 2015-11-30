Нуну: «Горжусь, что был главным тренером «Валенсии»

в этом поспособствовал Зенит ну теперь АВБ может переходить туда где нет лимита нет микрофона и нет чемпионата Мутко с плохими судьями и полями
Бывший главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту прокомментировал свою отставку после 17 месяцев пребывания у руля команды.
«Для меня было большой честью тренировать «Валенсию». Завтра у меня еще будет встреча с президентом и владельцами клуба.
Мы уже разговаривали и мы сошлись во мнении, что «Валенсия» – это проект для настоящего и будущого и я не хочу становиться на этом пути. Хочу, чтобы «Валенсия» вернулась в число сильнейших клубов Европы», - сказал Нуну.