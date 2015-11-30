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    Нуну: «Горжусь, что был главным тренером «Валенсии»

    Бывший главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту прокомментировал свою отставку после 17 месяцев пребывания у руля команды.

    «Для меня было большой честью тренировать «Валенсию». Завтра у меня еще будет встреча с президентом и владельцами клуба.

    Мы уже разговаривали и мы сошлись во мнении, что «Валенсия» – это проект для настоящего и будущого и я не хочу становиться на этом пути. Хочу, чтобы «Валенсия» вернулась в число сильнейших клубов Европы», - сказал Нуну.

    Источник: ФИФА

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    30.11.2015 03:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 ноября 2015, 07:43

      в этом поспособствовал Зенит ну теперь АВБ может переходить туда где нет лимита нет микрофона и нет чемпионата Мутко с плохими судьями и полями

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