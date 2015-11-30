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    Мэр Гента еще не подписал распоряжение о запрете болельщикам «Зенита» посещать стадион

    Слова мэра Гента Даниэля Термона об отказе пускать российских болельщиков на игру 6 тура группового турнира Лиги чемпионов «Гент» — «Зенит» еще не задокументированы. Термон еще не подписывал никаких распоряжений на этот счет.

    «Я знаю, что в массмедиа по этому поводу развернулась целая кампания. На данный момент я еще не подписывал никаких распоряжений. Мы приняли решение не пускать болельщиков «Зенита» на стадион «Геламко Арена», это правда. Но я единственный, кто несет ответственность. Моей подписи под соответствующими документами еще нет. Я со своими службами ищу способы решения данного вопроса. Варианта два: либо мы подпишем наше изначальное решение, либо пустим болельщиков «Зенита» на трибуны. Пока же я жду ответов на несколько вопросов от наших внутренних органов.

    Я хочу изучить, есть ли иной выход из этой ситуации. На критику Николаса Ломбертса отвечать не обираюсь», - сказал Термон.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    30.11.2015 02:43
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