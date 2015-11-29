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    Корниленко: «Важно сохранить свои ворота на замке, а впереди всегда постараемся что-то создать»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился секретом об игре самарской команды при Франке Веркаутерене и прокомментировал слова наставника «Амкара» Гаджи Гаджиева о поле на стадионе в Самаре.

    «В первую очередь нашей задачей является не дать сопернику забить. И при этом участвовать в контратаках, грамотно использовать свободные зоны. В некоторых играх мы показывали, что нам это удается: с теми же ЦСКА и «Зенитом». Важно сохранить свои ворота на замке, а впереди всегда постараемся что-то создать.

    Думаю, буду готов на 100% на сборах в январе. В этом году рисковать нет смысла, опасно. Если выйду в последнем туре, может быть рецидив.

    Слова Гаджиева о качестве поля в Самаре? В чeм-то с тренером «Амкара» можно согласиться. Поле не позволяло играть в любимый футбол ни «Крыльям», ни «Амкару». Игра была до гола. Моментами игра могла понравиться болельщикам, но в целом борьбы было больше, чем игры», –рассказал Корниленко в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 23:58
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