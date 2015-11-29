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    Жиров: «Если бы оборона «Анжи» сыграла на пределе возможностей, то от ЦСКА не пропустили бы»

    Защитник «Анжи» Александр Жиров высказал свое мнение о встрече 17-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (1:1), рассказав о причинах удачной игры махачкалинцев в последних матчах.

    «Если брать первый тайм, то игра у нас не очень сложилась, давали играть сопернику. А вот во втором тайме стали играть агрессивней, появились моменты и один из них реализовали.

    Игра получилась трудной, не зря ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице. Для нас каждое очко на вес золота. В последней игре с «Динамо» надо брать три очка.

    Сыграла ли сегодня оборона сыграла на пределе своих возможностей? Нет, если бы сыграли на пределе, то мы бы не пропустили. С «Локомотивом» у наших ворот были опасные моменты, но мы сыграли на ноль. Всегда есть над чем работать, и мы будем работать.

    Тренер нас встряхнул. Сказал, что надо играть, ничего страшного нет в пропущенном голе. Надо реализовывать моменты. Что мы и сделали во втором тайме.

    В чем секрет победы над «Локомотивом» и ничьей с ЦСКА? У нас наверно был психологический надлом от того что не было побед. Сейчас уже есть уверенность в своих силах. Выиграли у «Локомотива», отобрали очки у ЦСКА. Надо играть так со всеми», – рассказал Жиров.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.11.2015 23:19
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