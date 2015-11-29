Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тошич: «Ничего страшного, ничья с «Анжи» тоже неплохо»

    Хавбек ЦСКА Зоран Тошич подвел итоги встречи 17-го тура Премьер-лиги против «Анжи» (1:1).

    «Жаль, что у нас в последнее время не получается игра. Мы недовольны ничьей. Надо смотреть вперед и думать о следующей игре.

    Последние две игры в чемпионате мы проиграли, а сегодня не смогли выиграть. Но ничего страшного, ничья тоже неплохо.

    Думаю, что «Анжи» добавил, потому что им нужны очки. Им нужен был гол, и они этого добились. Мы могли забить второй гол, но у нас не получилось», – отметил Тошич.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 29 ноября 2015, 23:56

      Могли,не получилось-одни отговорки,играть надо и забивать!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11