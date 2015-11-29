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    Слуцкий: «Вижу выход в том, что зимой у Широкова и Денисова ситуация изменится»

    Наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не сомневается, что хавбек «Спартака» Роман Широков, а также полузащитник «Динамо» Игорь Денисов будут иметь немало игрового времени во второй части сезона российской Премьер-лиги.

    «Вижу выход в том, что зимой у Широкова и Денисова ситуация изменится, и они весной будут регулярно играть, в своих нынешних клубах или в других. Уверен, что так же думают и сами футболисты, и руководители клубов, в которых они сейчас находятся.

    Уверен, что ситуация изменится. Говорить с руководителями клубов я не собираюсь. Это их внутреннее, никто не имеет право туда вмешиваться», – сказал Слуцкий.

    Напомним, Широков и Денисов не выходили на поле в составах своих команд в матчах 16-го тура Премьер-лиги.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.11.2015 22:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 3 декабря 2015, 21:15

      ОБОИХ В ЦСКА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 30 ноября 2015, 04:01

      Кержакова верни! Единственный нападающий сборной!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 ноября 2015, 23:14

      Забирай

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2015, 23:14

      ВОЗЬМИ ИХ ОБОИХ К СЕБЕ.

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