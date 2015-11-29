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    Генеральный директор «Тосно»: «В следующем сезоне команда будет бороться за выход в РФПЛ»

    Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона и следующий год. По словам руководителя команды, "Тосно" не собирается сниматься с розыгрыша ФНЛ, напротив, постарается решить задачу по выходу в Российскую футбольную Премьер-лигу.

    "Могу заверить, что "Тосно" не снимется с ФНЛ, мы будем усиливаться. И в течение второй части первенства мы хотим сформировать состав с прицелом на следующий сезон, чтобы бороться за выход в премьер-лигу. Разговоров об уменьшении финансирования нет, мы перед Новым годом со всеми ребятами рассчитаемся полностью. У нас осталась задолженность только по одной зарплате", - сказал Матюшенко.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2015 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 29 ноября 2015, 22:35

      Это что репортаж из дурдома? Бюджет команды был уменьшен в три раза, и даже эти (смешные с точки зрения РФПЛ) зарплаты Тосно выплатить в полном объеме пока не может. Лучшие игроки и главный тренер со всем штабом сделали ноги. Команде предстоит труднейшая борьба за выживание. А он про выход в РФПЛ говорит!

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