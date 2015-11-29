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    Кадыров: «Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ»

    Президент «Терека» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил на своей странице в Instagram, почему он использовал микрофон во время поединка 17-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», завершившегося разгромной победой команды из Грозного со счетом 4:1.

    «Футбол любят миллиарды людей. Футбол – это взлеты и падения, слава и разочарования. Иначе и быть не может, ведь это игра. Один проигрывает, другой побеждает. Самое главное – осознавать все это, не делать трагедии из поражений, учитывать ошибки, так как завтра другие матчи.

    Но в жизни бывает и так, что тренер готов говорить, о чем угодно, но только не о своих ошибках и просчетах. Слушая некоторые послематчевые интервью, кажется, что на экране не тренер, а гениальный философ. Вот и после матча между «Тереком» и «Зенитом» главный тренер питерской команды вместо ответа на вопрос о причинах крупного поражения, говорит про микрофон, судейскую нерешительность и прочее. Не зря сказано, что плохому музыканту мешает скрипичный ключ.

    И вот в течение суток большие чиновники от спорта, СМИ, зрители обсуждают, имел ли кто-то право говорить в микрофон. Вот она гениальность софистики.

    Теперь о фактах. Во время матча я использовал микрофон в течение нескольких секунд. Произнес «молодец судья» и поблагодарил канал «Матч ТВ». Я с большим уважением отношусь к «Зениту». Причина разгрома не в микрофоне, иначе и игроки станут думать, что проиграли не «Тереку», а микрофону.

    На матчах в Грозном не забрасывают поле факелами, не летят в футболистов бутылки. «Терек» является народной командой, которую я создал в условиях войны, вывел в число отличных клубов, не имея спонсоров, чтобы покупать игроков за сотни миллионов долларов.

    Андре (Виллаш-Боаш) позволяет себе оскорбительно высказываться в прямом эфире. Возможно его уже тяготит груз заработанных в России финансов. Министр Виталий Мутко делает для нашего отечественного спорта очень многое. Я думаю, что ему не стоит тратить нервы на слова Виллаш-Боаша.

    После такого позорного поражения самое время ставить вопрос об ответственности тренера, а не реагировать на его попытки сузить проблему до размеров микрофона.

    Желаю удачи «Зениту». Сейчас у него не самые лучшие времена, но мы уверены, что команда найдет в себе силы вернуть былую славу. Ну а «Терек» всегда сумеет пробить брешь в воротах именитого соперника. Так тому и бывать!», – написал Кадыров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 21:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 2 декабря 2015, 17:56

      Зениту щас надо сконцентрироваться на ЛЧ, чтобы пройти как можно дальше, продвинуть страну в таблице коэффициентов и самим в новом сезоне с 3-го места попасть в квалификацию новой ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2015, 05:27

      не поддерживаю Кадырова,не порицаю,но красиво сказал "...игроки станут думать, что проиграли не "Тереку", а микрофону",такое поражение много стоит,это покруче чем многократное перебывание в пердиве))))

      1
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 30 ноября 2015, 00:37

      Ай да Кадыров, ай да проказник))

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset 30 ноября 2015, 00:32

      Боаш уже настолько задолбал ныть, что даже болельщиков Зенита это бесит. Ну а что, денег заработал, контракт крутой, сейчас его не разорвать, об уходе заявил. Какая разница ему, есть результат или нет? Просто считай бабло и вини в поражении нефутбольные факторы. В Грозном микрофон, в Уфе при -5 играть невозможно, в Москве загазованность воздуха мешает. Отмазок до конца сезона хватит.

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 30 ноября 2015, 00:14

      лучше бы республикой занимался так сказать прямыми обязанностями а не на всякие высказывания горе мычного тренера

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 29 ноября 2015, 23:45

      але умники... угомонитесь. зенит проиграл по игре тут другого мнения быть не может. о чем и говорит Кадыров. А свои жалкие необоснованные оскорбления засуньте в одно место.

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 ноября 2015, 23:20

      Заберите уже у него микрофон

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 ноября 2015, 23:10

      А чё там делать в горах? Вот и главное развлечение-футбол. Ещё борьба и свадьбы-но это никого за пределами Чечни не интересует.Музей построили бы)) Вопрос только какой?Военно-исторический))) что-ли

      -2
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      Рейтинг: +8940

      vladik12 29 ноября 2015, 22:09

      Ага, так народ и поверил, что Кадыров имеет хоть какое-то представление о софистике. А вообще, "шестеры" у него неплохой текст написали, жизнеутверждающий такой.

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