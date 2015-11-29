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    Широков полетел на матч с «Рубином»

    Полузащитник Роман Широков отправился со "Спартаком" в Казань на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Рубина", который состоится завтра, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени.

    Полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Артем Ребров, Антон Митрюшкин;

    Защитники: Дмитрий Комбаров, Кирилл Комбаров, Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Илья Кутепов, Сердар Ташчи;

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Роман Широков, Денис Глушаков, Александр Зотов, Александр Зуев, Ромуло, Артем Тимофеев;

    Нападающие: Зе Луиш, Денис Давыдов, Квинси Промес.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.11.2015 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 29 ноября 2015, 22:36

      играть не будет, но с лавки смотреть сподручнее.

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