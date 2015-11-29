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    Генич: «Не могу представить, что Смородская, Федун или Миллер будут что-то кричать в микрофон в поддержку своей команды»

    Комментатор Константин Генич высказался по поводу выкриков в микрофон президента «Терека» Рамзана Кадырова во время матча с «Зенитом» в Грозном.

    «Если «Терек» не нарушает регламента, они вправе этим заниматься. Но я не представляю, что Ольга Смородская, Леонид Федун или Алексей Миллер так начнут поддерживать своих. Мне лично это мешает. Крики: «Терек», вперед» – это нормально, но давление на арбитра, когда рык с трибуны после отмененного гола: «Судья молодец» – это может повлиять на судью», – отметил Генич.

    Напомним, на протяжении всей встречи глава Чечни не один раз выкрикивал в микрофон различные фразы и призывы.

    Источник: НТВ

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    29.11.2015 20:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 ноября 2015, 17:43

      Да он задолбал уже со своим микрофоном(прямо на поле по микрофону указывает судьям что делать)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 30 ноября 2015, 00:06

      Игроки зенита что,девочки из института благородных девиц,они теряются от громкого окрика,теряются и заплакав убегают?Или они нормальные мужики,которым по барабану выкрики неадекватов?
      АБВ уже откровенную чушь несёт,в следующий раз что придумает,зенит програл фк (\\) потому что свисток у рефери слишком громкий?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      hirurg99 30 ноября 2015, 00:04

      Если, уважаемый, не можете даже представить событие, то, какой смысл в Ваших комментариях? Развивайте своё воображение ( читайте буквально- правую половину мозга, если таковая имеется)!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2015, 23:16

      Академик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Tamerlanchik 29 ноября 2015, 21:59

      Южный темперамент северякам этого не понять

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 29 ноября 2015, 20:59

      кодорыв - не образованный...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      d_anconia > proekt 29 ноября 2015, 21:52

      "необразованный" слитно пишется

      3
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > d_anconia 9 декабря 2015, 15:29

      Зависит от контекста.

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > d_anconia 9 декабря 2015, 15:30

      человек не образованный

      0
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