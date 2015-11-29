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    Клопп: «У меня есть небольшой опыт по завоеванию титулов»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о разговорах в прессе относительно возможного чемпионства мерсисайдцев.

    "У меня есть небольшой опыт по завоеванию титулов, и я знаю, что помогает в этой ситуации, а что — нет. Ненужные разговоры точно не помогают. Если бы я думал, что разговоры о титуле как-то помогают, размышлял бы об этом каждый день. Просыпался бы в шесть утра и сразу начинал думать о чемпионстве. Поверьте, это совсем не помогает делу. Мы должны усердно работать. Разговоры о будущем могут сказаться на концентрации", - цитирует Клоппа fapl.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 20:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 23:10

      Конечно, в тысячу раз прав...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 ноября 2015, 23:06

      Классный тренер,сделал Боруссию-его уже нет,а они играют

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 ноября 2015, 22:57

      Огромное уважение к этому тренеру,удачи в работе с Ливерпулем!

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 29 ноября 2015, 22:20

      Клопп знает как не поддаться давлению СМИ и игроков правильно настроить. А титул он скорее всего возьмет. Не в этом году так в следующем.

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