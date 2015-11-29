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    Покеттино: «Челси» должен быть доволен одним очком»

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от матча 14-го тура английской Премьер-лиги с "Челси", который завершился со счетом 0:0. По словам специалиста, его команда заслуживала большего в этой встрече.

    "Думаю, могу назвать наших игроков героями, они приложили невероятные усилия в конце сложной недели. Я очень горжусь, что мы сыграли, проявив опыт и рассудок. Мы всегда стараемся выиграть, сегодня в "Челси" должны быть довольны, ведь им это очко важнее, чем нам. Я доволен нашим выступлением, команда сыграла хорошо", – сказал Покеттино.

    Источник: Goal.com

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    29.11.2015 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 30 ноября 2015, 16:06

      на стэмфорде всасете по полной за эти слова

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