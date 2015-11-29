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    Карпин: «Мы сегодня больше хотели, чем другая команда»

    Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, за счет чего удалось победить в матче с 24-го тура ФНЛ против «Волги» (1:0), а также поздравил всех болельщиков и футболистов с победой.

    «Поздравляю всех с победой долгожданной. Тем более, дома последняя игра в этом году. Нам помогло выиграть желание и самоотдача игроков. Об игре какой-то конкретной, на таком поле тем более, говорить не приходится, но желание и самоотдача помогли нам выиграть эту игру.

    Мы сегодня больше хотели, чем другая команда», — отметил Карпин.

    Победа над нижегородским клубом стала для подопечных экс-наставника "Спартака" всего третьей в сезоне.

    Источник: ФК «Торпедо»

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    29.11.2015 20:11
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