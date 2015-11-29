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    Бундеслига. «Боруссия» Д уверенно переиграла «Штутгарт»

    Во встрече 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» в Дортмунде добилась очень убедительной победы над «Штутгартом». В первом тайме хозяева усилиями Кастро и Обамейянга очень быстро повели с разницей в два мяча. На исходе первой половины встречи «Штутгарт» один мяч отыграл, но после перерыва Нидермайер и все тот же Обамейянг довели счет до разгромного.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Боруссия (Дортмунд) – Штутгарт – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 –Кастро, 3; 2:0 – Обамейянг, 19; 2:1 – Дидави, 40; 3:1 – Нидермайер, 65, 4:1 – Обамейянг, 90+1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 19:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 29 ноября 2015, 21:30

      Обамейянг машина!

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