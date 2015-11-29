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    Фахриев: «Российско-турецкий конфликт не способен повлиять на профессиональную карьеру Карадениза»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев отметил, что напряженные отношения России и Турции никоим образом не должны сказаться на карьере хавбека казанской команды Гекдениза Карадениза.

    "Осложнение отношений между Россией и Турцией, по моему мнению, не скажется негативно на Караденизе. Гекдениз является кумиром казанских болельщиков. Да и в России, я думаю, почитателей его футбольного таланта немало. Поэтому, это не скажется на его профессиональной карьере.

    У Гекдениза есть вид на жительство в России. Но я бы не стал раздувать эту тему. Повторю еще раз – Карадениз является одним из лидеров нашей команды", – заявил Фахриев.

    Карадениз защищает цвета «Рубина» с 2008-го года, проведя в общей сложности за казанцев 255 игре и забив 48 мячей. В текущем чемпионате турецкий хавбек сыграл 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    29.11.2015 19:19
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