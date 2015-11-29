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    Серия А. «Рома» уступила «Аталанте», «Удинезе» переиграл «Кьево»

    В матче 14-го тура итальянской Серии A "Рома" на своем поле потерпела поражение со счетом 0:2 от "Аталанты". На 40-й минуте Алехандро Гомес открыл счет, а на 82-й минуте Херман Денис установил окончательный результат, реализовав пенальти.

    В параллельных встречах "Карпи" обыграл со счетом 2:1 "Дженоа", "Верона" уступила "Фрозиноне" (2:3), а "Удинезе" в гостях вырвал три очка в матче с "Кьево" (3:2).

    Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

    Рома – Аталанта – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гомес, 40; 0:2 – Денис (с пенальти), 82.

    Удаления: Майкон, 81; Стендардо, 87; Грасси, 90+2.

    Кьево – Удинезе – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 - Палоски, 26; 1:1 - Фрей (гол в свои ворота), 42; 1:2 - Теро, 46; 2:2 - Инглезе, 72; 2:3 - Теро, 80.

    Фрозиноне – Верона – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 - Чиофани (с пенальти), 20; 2:0 - Чиофани, 40; 3:0 - Дионизи, 48; 3:1 - Вивиани, 69; 3:2 - Морас, 76.

    Дженоа – Карпи – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 - Фигейраш, 6; 1:1 - Борьелло, 57; 1:2 - Дзаккардо, 80.

    Удаление: Паволетти, 6.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 19:08
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