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    Якин отказал «Бурсаспору»

    Бывший главный тренер московского "Спартака" и "Базеля" Мурат Якин не станет наставником "Бурсаспора". Швейцарский специалист остался недоволен исходом переговоров с руководством турецкого клуба и отказался от предложения возглавить команду, сообщает bursahakimiyet.com.tr.

    Мурат Якин руководил московским "Спартаком" в сезоне-2014/15 и занял с красно-белыми 6-е место в российской Премьер-лиге. Ранее, с "Базелем" он дважды выигрывал чемпионат и кубок Швейцарии. На данный момент Якин является свободным специалистом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 18:45
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