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    Агаларов: «У «Анжи» было больше моментов для взятия ворот»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Руслан Агаларов поделился своими первыми впечатлениями после ничейного матча с московским ЦСКА (1:1) в 17 туре чемпионата России.

    «У нас каждое очко сейчас на вес золота. Да, территориальное преимущество было на стороне ЦСКА. Но моментов забить у нас было больше. Судейская тема пенальти. Надеюсь, он просто не заметил этого эпизода. Не хочу говорить о предвзятости. Сегодня был такой матч, когда ни одна, ни другая команда не хотели играть вничью, старались забить еще. Но исход назвал бы нормальным», - сказал Агаларов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    29.11.2015 17:43
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