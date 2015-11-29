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    Мэр Гента боится пьяных русских болельщиков

    Мэр Гента Даниэль Термон объяснил свое решние не пускать на стадион болельщиков "Зенита" в домашней игре шестого тура Лиги чемпионов. По словам чиновника, он не хочет, чтобы российские болельщики беспокоили граждан города во время зимнего фестиваля.

    "Если вспомнить прошлые матчи, то переполох с болельщиками ("Зенита") гарантирован. А у нас такого не бывает. Они забронировали все отели в центре города, а в это время у нас начнется зимний фестиваль. Мы не хотим, чтобы нас беспокоили пьяные русские.У нас нет таких законов, как во Франции. Там болельщикам "Гента" запретили въезд в Лион, пригрозив арестом. Мы так не можем", - цитирует Термона Het Laatste Nieuws.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 5 декабря 2015, 20:11

      Что-то я не понял. То есть они не хотят русских болельщиков пускать в Бельгию, потому что бельгийских болельщиков не пускают во Францию, так как они буйные? И где логика?)))

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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 3 декабря 2015, 11:20

      Короч в Европе полная Ж, они не только русских, но и соседние страны друг к дружке не подпускают. Если бы за рулем УЕФА сейчас кто то стоял, думаю это тему разрулили, а сейчас там вообще не понятно кого сажать будут, а кого миловать.

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 29 ноября 2015, 21:50

      ... и правильно делает. Хуже русского пьяного может быть только русский пьяный

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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 29 ноября 2015, 20:12

      не знаю какой расклад дальше там будет , но очень хочется, чтобы к Генту наведались пьяные английские болельщики))) во всей своей красе.... и фестиваль продолжился бы...

      а так вообще им скоро надо готовится к другим фестивалям - коран учить, ковриками запасаться для молитв...

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