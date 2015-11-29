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    «Эйбар» - «Реал». Смотреть онлайн

    После крупного поражения в класико от «Барселоны», каждый матч мадридского «Реала» вызывает повышенный интерес. Наставник команды Рафаэль Бенитес и все футболисты сейчас находятся под огромным давлением и пристальным вниманием, любая осечка может породить новые разговоры и споры на тему отставки тренера или продажи того или иного футболиста. Соперник при этом у «сливочных» в 13 туре чемпионата Испании далеко не самый приятный, набравший в этом сезоне неплохую форму «Эйбар», который на своем поле в этом сезоне проигрывал лишь однажды.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 17:15
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