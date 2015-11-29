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    «Ювентус», «Интер» и «Милан» заинтересованы в Крамариче

    Нападающий «Лестер Сити» Андрей Крамарич может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Сообщается, что в хорватском форварде заинтересованы сразу три лидера итальянского футбола: «Ювентус», «Интер» и «Милан».

    В английском клубе 24-летний Крамарич проиграл конкуренцию за место в составе Джейми Варди, находящемуся в отличной форме, поэтому сам игрок не прочь переезда в Италию. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги хорват в общей сложности провел на поле 12 минут.

    Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Крамарича в 8 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    29.11.2015 15:23
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