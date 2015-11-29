Евсеев выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома

Полузащитник "Зенита" Алексей Евсеев, который был удален с поля в матче 17 тура Российской футбольной Премьер-Лиги с "Тереком" (1:4), выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома голени.

Футболист вышел на поле на 64-й минуте, а спустя восемь минут был изгнан с поля за грубость по отношению к игроку "Терека" Мацею Рыбусу. Более того, Евсеев не смог самостоятельно покинуть поле.



В "Зените" все же надеются, что футболист не пропустит зимние сборы команды.