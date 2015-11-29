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    Евсеев выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома

    Полузащитник "Зенита" Алексей Евсеев, который был удален с поля в матче 17 тура Российской футбольной Премьер-Лиги с "Тереком" (1:4), выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома голени.

    Футболист вышел на поле на 64-й минуте, а спустя восемь минут был изгнан с поля за грубость по отношению к игроку "Терека" Мацею Рыбусу. Более того, Евсеев не смог самостоятельно покинуть поле.

    В "Зените" все же надеются, что футболист не пропустит зимние сборы команды.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    29.11.2015 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      Viktor26 29 ноября 2015, 20:53

      Да парень сам виноват,но всё равно его жалко,подовал надежды,а теперь на долго выбыл,получил психологическую травму,одним словом жалко парня

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 29 ноября 2015, 19:46

      ...опой

      -1
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