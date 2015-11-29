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    Мутко: «Комитет по этике не будет рассматривать слова Виллаш-Боаша после матча с «Тереком»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша после игры с грозненским «Тереком» (1:4) в 17 туре чемпионата России не будут рассматриваться комитетом РФС по этике.

    «Никакой комитет по этике и другие комитеты РФС обсуждать эту тему не будут.

    Естественно, тренер расстроился, но выдергивать отдельно его фразы и создавать из них проблему я бы не стал. Причина поражения "Зенита" не в судье и не в том, что кто-то кричал в мегафон, а в том, что "Терек" был просто прекрасен в этом матче. Единый коллектив с огромной самоотдачей, мобилизованный на победу, с шикарной тактикой на игру», - отметил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2015 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 29 ноября 2015, 19:45

      Впервые соглашусь с Мутко!

      -1
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