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    Вальдес покинет «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер Виктор Вальдес намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Испанец не доволен своим положением в команде и хотел бы перезагрузить свою карьеру, покинув английский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает источник, Вальдес и руководство «красных дьяволов» очень близки к соглашению, которое устроит обе стороны и позволит игроку начать поиск новой команды на правах свободного агента.

    Сообщается, что интерес к испанскому стражу ворот проявляют ряд команд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. «МЮ» не намерен усилять конкурентов по национальному первенству, поэтому наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Вальдеса являются «Валенсия» и «Эспаньол».

    Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего голкипера в 5 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    29.11.2015 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2015, 15:40

      В Валенсии на лавку сядет,когда Алвес восстановится

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