«Марсель» - «Монако». Смотреть онлайн

«Марсель» после смены главного тренера постепенно набирает ход и продолжает свое возвращение в группу лидеров французского футбола. В пяти последних матчах команда испанца Мичела одержала четыре победы. «Монако», сделав ставку на молодых, пока не может похвастаться стабильностью и находится не в самой лучшей форме на этом отрезке сезона. Но будут ли учитываться все эти факторы, когда футболисты выйдут сегодня на зеленое поле "Велодрома"?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Не пропустите!