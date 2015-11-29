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    «Марсель» - «Монако». Смотреть онлайн

    «Марсель» после смены главного тренера постепенно набирает ход и продолжает свое возвращение в группу лидеров французского футбола. В пяти последних матчах команда испанца Мичела одержала четыре победы. «Монако», сделав ставку на молодых, пока не может похвастаться стабильностью и находится не в самой лучшей форме на этом отрезке сезона. Но будут ли учитываться все эти факторы, когда футболисты выйдут сегодня на зеленое поле "Велодрома"?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 14:36
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