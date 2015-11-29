Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Байер» - «Шальке». Смотреть онлайн

    В 14 туре немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Шальке». Обе эти команды к наступлению зимы явно планировали располагаться в турнирной таблице выше, чем они находятся сейчас. Старт сезона можно назвать неудачным и для леверкузенцев, и для гельзенкирхенцев. Тем ожесточеннее обещает быть сегодняшнее противостояние регулярных представителей еврокубков от немецкого чемпионата.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11