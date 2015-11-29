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    Анри: «Челси» не стоит даже упоминать в разговоре о претендентах на чемпионство»

    Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился своим мнением о том, кто в этом сезоне будет вести борьбу за титул чемпиона английской Премьер-лиги.

    «На мой взгляд, за чемпионство будут бороться «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и, может быть, «Ливерпуль».

    «Челси» не следует даже упоминать. Если они сумеют вернуться в четверку лучших команд – это не докажет ничего, кроме того, что топовые команды чемпионата слишком слабы. Если бы «Челси» играл также, как в прошлом году, они бы сейчас лидировали с 10 очковым отрывом, и трофей был бы практически у них в руках», - отметил француз.

    Источник: Goal.com

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    29.11.2015 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 ноября 2015, 13:41

      Врядли МЮ сможет бороться за чемпионство.Мой прогноз 4-7 место!

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