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    Бегович: «С уважением отнесусь к любому решению тренера»

    Голкипер "Челси" Асмир Бегович заявил, что не думает о скором возвращении Тибо Куртуа, который может занять место боснийца в основном составе синих. Напомним, Куртуа уже начал тренироваться после восстановления от травмы и скоро сможет принимать участие в официальных матчах.

    "Я не думаю об этом слишком много, я сосредоточен на следующих играх. Мое дело – вносить вклад в победы команды и быть хорошим товарищем для партнеров. Когда вернется Куртуа, главный тренер будет принимать решение, но я с уважением отнесусь к любому из них", - отметил Бегович.

    Источник: Skysports

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    29.11.2015 11:56
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