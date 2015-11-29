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    Фахриев: «Будем продолжать сотрудничать с Караденизом»

    Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев заявил, что казанский клуб не планирует пересматривать контракт с турецким игроком Гекденизом Караденизом. Напомним, президент России Владимир Путин запретил работодателям нанимать на работу граждан из Турции. Данный запрет вступает в силу с 1 января 2016 года.

    "У Гекдениза действующий контракт, пока его пересмотр не предусмотрен. Будем сотрудничать с игроком", - отметил Фахриев.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2015 11:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 29 ноября 2015, 21:29

      Турки, конечно, редиски, но по большому счёту ссориться не выгодно ни им, ни нам.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 29 ноября 2015, 13:48

      Карадениз на бочку с порохом посадить,пущай полетает,а с Фахриева еожу с живого содрать,как пособнику терроризма.

      -3
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      Рейтинг: +36

      graf34 > Сумкин Сын 29 ноября 2015, 14:39

      чтоб и тебе так же...

      0
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын > graf34 29 ноября 2015, 15:22

      И тебе обсосу кол в жoпy.

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 29 ноября 2015, 13:19

      Не трожь Карадниза!!!

      -1
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