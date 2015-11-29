Фахриев: «Будем продолжать сотрудничать с Караденизом»

Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев заявил, что казанский клуб не планирует пересматривать контракт с турецким игроком Гекденизом Караденизом. Напомним, президент России Владимир Путин запретил работодателям нанимать на работу граждан из Турции. Данный запрет вступает в силу с 1 января 2016 года.

"У Гекдениза действующий контракт, пока его пересмотр не предусмотрен. Будем сотрудничать с игроком", - отметил Фахриев.