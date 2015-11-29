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    Терехин: «С такой игрой Виллаш-Боашу нет смысла говорить о выкриках в микрофон»

    Бывший футболист "Динамо" Олег Терехин после матча 17-го тура РФПЛ между "Тереком" и "Зенитом" (4:1) заявил, что наставник сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш напрасно жалуется на выкрикивания в микрофон во время игры.

    –​ После матча Виллаш-Боаш посетовал на выкрикивания в микрофон во время матча, и что судье не хватило силы воли, чтобы прекратить это.

    – Ну и что, на всех стадионах где-то что-то выкрикивают, не вижу проблем в этом. Я думаю, Боашу с такой игрой об этом говорить смысла нет, вам четыре гола забили, а тут кто-то выкрикивает... Вы просто обыграйте соперника и рассказывайте об этом.

    ​ Вообще это сильно мешает во время игры?

    – Может, Боашу и мешает, но я не думаю, что на футболистов это влияет. Если люди играют на полных стадионах, то естественно постоянно доносятся выкрики с трибун.

    Источник: Rusfootball.info

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    29.11.2015 11:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 ноября 2015, 18:22

      «С такой игрой Виллаш-Боашу нет смысла говорить о выкриках в микрофон»-и добавить то нечего.Вся суть в одном предложении...

      -1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 29 ноября 2015, 14:51

      По игре же проиграли, причем Зеня, вообще никакой был.

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 29 ноября 2015, 12:11

      Любой проигрыш и кто то виновин,Стыдно господин Боаш ,у тебя один Халк стоит как все игроки Терека,,,,А Тереку уважуха,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2015, 11:42

      Скучно без Боаша будет

      2
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    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 29 ноября 2015, 11:16

      Плакса тебе чемоданы пора собирать :)

      0
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